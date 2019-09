Speciale difesa: Siria, caccia israeliani bombardano base governativa

- Caccia israeliani hanno colpito una base dell'esercito siriano in fase di costruzione, in Siria orientale. Lo ha riferito l'unità mediatica militare del partito sciita libanese Hezbollah, le cui milizie combattono in Siria in appoggio alle Forze armate governative. In particolare, Hezbollah ha affermato che "il nemico ha preso di mira una base dell'esercito siriano e dei suoi alleati". L'edificio era vuoto al momento dell'incursione aerea e non vi sarebbero vittime. (Res)