Speciale difesa: Libia, ucciso a Tripoli capo milizie Sabrata al Dabashi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando delle operazioni di Sabrata, guidato dal generale Omar Abdel Jalil, ha annunciato in una nota l'uccisione del “terrorista” al Vituri al Dabashi avvenuta questa settimana negli scontri in corso nella zona sud di Tripoli. Nella nota si conferma che l'uomo era ricercato per terrorismo e legami con lo Stato islamico. Secondo il sito web “Libya Akhbar”, è stato concesso alla famiglia degli Al Dabashi di recuperare la salma per le onoranze funebri. Il comando di Sabrata, che fa capo alle forze di Khalifa Haftar, comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna) che assedia la capitale della Libia dal 4 aprile scorso, sostiene che al Vituri al Dabashi partecipava agli scontri per difendere Tripoli. (Res)