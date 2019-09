Ciclismo: il 5 ottobre al via la 102esima edizione del Giro ciclistico dell’Emilia-Granarolo

- Sabato 5 ottobre doppio appuntamento con lo sport in Emilia-Romagna per gli appassionati di ciclismo con il Giro dell’Emilia-Granarolo e il Giro dell’Emilia Unipol Banca-Internazionale Donne Elite, che sono stati presentati questa mattina presso l’Auditorium della Regione Emilia-Romagna alla presenza, fra gli altri, del sottosegretario alla Presidenza della Giunta Giammaria Manghi. “La 102esima edizione del Giro dell’Emilia rappresenta il compimento di un anno eccezionale per lo sport delle due ruote nella nostra Regione - ha commentato Manghi - Dalla grande partenza del Giro d’Italia al campionato italiano professionisti su strada, senza dimenticare la ‘Coppi Bartali’, sono stati molteplici gli appuntamenti che hanno regalato pagine di agonismo e di emozioni in grado di coniugare sport e promozione del territorio. Il Giro dell’Emilia è una classica del calendario ciclistico italiano, per longevità e rango di partecipanti è uno dei principali appuntamenti per tutti gli appassionati del ciclismo nazionale e non solo”. Anche quest’anno il percorso dell’edizione numero 102 del Giro dell’Emilia-Granarolo andrà a toccare alcune tra le zone più belle e suggestive dell’Emilia, un tracciato che in parte è stato ripreso lo scorso anno anche dalla seconda tappa dell’ultimo Giro d’Italia che da Bologna portava a Fucecchio. (segue) (Ren)