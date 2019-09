Ciclismo: il 5 ottobre al via la 102esima edizione del Giro ciclistico dell’Emilia-Granarolo (2)

- Complessivamente il percorso del Giro dell’Emilia-Granarolo comprende circa 40 km di salita, con un dislivello di 1.800 metri. Tutte le operazioni preliminari che culmineranno con la firma del foglio di partenza di terranno nel perimetro del complesso di Bologna Fiere, che da qualche stagione è particolarmente vicina a questo importante appuntamento. Un tratto di trasferimento porterà i corridori nella città di Bologna per giungere al “km 0” antistante la “Casa della Conoscenza” nel centro di Casalecchio di Reno. Il tracciato non presenta novità rispetto allo scorso anno. La sesta edizione del Giro dell’Emilia Unipol Banca Internazionale Donne Elite si svolgerà principalmente sulle strade della provincia di Bologna, con un breve tratto nel territorio della provincia di Ferrara. Come avvenuto nelle quattro edizioni disputate fino ad ora, la partenza è da Bologna in Piazza della Costituzione, nell’area antistante al polo fieristico di Bologna Fiere ed alla sede principale di Unipol Banca. Il percorso si sviluppa quasi completamente in pianura, tranne l’ultimo tratto nel quale affronta la salita del Colle della Guardia. (Ren)