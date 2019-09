Centrodestra: Salvini, è momento di allargare, non di escludere

- E' "il momento di allargare, non di escludere. Io vado avanti, non possiamo essere quelli del 1994, sono passati 25 anni": lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti al Senato, a proposito del centrodestra e dei rapporti con Forza Italia. "L'opposizione la faremo insieme, ovviamente", ha proseguito il segretario del Carroccio, "però bisogna costruire l'Italia di domani che dalle parole di Conte non si capisce quale sia".(Rin)