Sicurezza stradale: Codici, bene sanzioni Polizia locale Roma ma non servano a far cassa

- L’associazione Codici commenta i dati diffusi dalla Polizia locale di Roma e secondo i quali il bilancio delle multe fatte nel primo semestre del 2019 supera il milione: “Numeri impressionanti, considerando che rispetto al 2018 si registra un aumento del 10 per cento. Nel mirino anche gli automobilisti con una mano al volante e l'altra allo smartphone. Un comportamento sempre più diffuso, da condannare e sanzionare, considerando il pericolo che si crea non solo per chi guida e intanto usa il cellulare, ma anche per gli altri”. Per il segretario nazionale di Codici, Ivano Giacomelli “la sicurezza stradale è un tema che merita la massima attenzione, bene quindi l'attività di contrasto svolta dalla Polizia locale di Roma. I numeri delle sanzioni sono notevoli, sono oltre 15.000 soltanto quelle per l'uso improprio del cellulare. Invitiamo i cittadini a un comportamento corretto quando sono al volante, ma al tempo stesso auspichiamo che i controlli siano effettuati nel rispetto del codice della strada e dei consumatori, da non colpire in maniera indiscriminata con il solo obiettivo di fare cassa".(Com)