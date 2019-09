Guatemala-Venezuela: presidente eletto Giammattei, romperemo ogni legame con Maduro

- Il presidente eletto del Guatemala, Alejandro Giammattei, ha assicurato che una volta assunto l'incarico - a gennaio - il paese interromperà ogni relazione con il Venezuela, come critica all'operato del presidente Nicolas Maduro. "Disconosceremo in modo totale e assoluto qualsiasi relazione commerciale e di qualsiasi tipo con il governo o con l'usurpatore, il signor Nicolas Maduro, che sta oggi ostentando un incarico che non gli spetta", ha detto Giammattei in una conferenza stampa tenuta a Washington. Il futuro capo dello stato ha ribadito l'intenzione di riconoscere l'oppositore Juan Guaidò come legittimo "presidente ad interim" del Venezuela, tema discusso nel corso degli incontri di alto livello sostenuti con l'amministrazione statunitense. (segue) (Mec)