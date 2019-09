Guatemala-Venezuela: presidente eletto Giammattei, romperemo ogni legame con Maduro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Guatemala di Giammattei, che dal 14 gennaio sostituirà il presidente uscente Jimmy Morales, ha promesso di assumere un ruolo da protagonista nella pressione che la regione esercita su Caracas, tanto attraverso il cosiddetto "Gruppo di Lima", quanto attraverso l'Organizzazione degli stati americani (Osa). "Faremo tutto il possibile e così come ho detto al vicepresidente Usa Mike Pompeo, mi auguro che la reazione internazionale non sia così lenta come nel caso dell'Uganda", ha spiegato Giammattei. La crisi, ha aggiunto, non dovrà raggiungere una "magnitudine" tale da fare in modo che una reazione mondiale arrivi "troppo tardi", dal momento che i venezuelani stanno già "fuggendo spaventati" dal "regime". (segue) (Mec)