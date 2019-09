Guatemala-Venezuela: presidente eletto Giammattei, romperemo ogni legame con Maduro (3)

- Il tema venezuelano è uno dei principali dossier nella relazione bilaterale, ma non l'unico. Nel corso della missione negli Usa, Giammattei - risultato vincitore del ballottaggio presidenziale svolto ad agosto -, ha esposto a Washington le proprie riserve sull'accordo migratorio stretto con il presidente uscente Morales. Un testo i cui contorni non sono stati pubblicizzati, ma che sembra orientato a identificare il Guatemala come "terzo paese sicuro" per i migranti di Honduras ed El Salvador che richiedono asilo negli Usa. Giammattei ha fatto sapere che se non è messo a parte dei dettagli dell'accordo, e non partecipa alla trattativa finale del testo, non è in grado di garantire la sua applicazione. (segue) (Mec)