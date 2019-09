Thailandia: Bangkok al centro dell’interlocuzione economica tra Asean, Ue e Cina (2)

- L’ambasciatore dell’Unione europea in Thailandia, Pirkka Tapiola, si è detto ottimista in merito alle prospettive di rilancio delle trattative per un accordo di libero scambio con Bangkok, anche se il summit di ieri si è concluso senza alcun annuncio ufficiale in proposito. Tapiola, che è anche capo della delegazione europea presso l’Asean, ha dichiarato che “lo sviluppo (delle relazioni commerciali Ue-Asean) deve iniziare dapprima con i principali paesi del gruppo, come Singapore e Vietnam, e speriamo di poter continuare i negoziati con la Thailandia”. Le elezioni generali tenute in Thailandia il 24 marzo scorso hanno archiviato la lunga parentesi della giunta militare, e aperto di fatto le porte al riavvio dei colloqui commerciali con l’Ue. Tapiola ha discusso le potenzialità della cooperazione tra l’Unione e Bangkok: “Il consolidamento dell’economia digitale è una delle priorità della commissione che sta per insediarsi, e dell’Ue nel suo complesso. È per questa ragione che abbiamo lanciato una strategia per un mercato digitale unico”, ha detto l’ambasciatore. (segue) (Fim)