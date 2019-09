Thailandia: Bangkok al centro dell’interlocuzione economica tra Asean, Ue e Cina (5)

- Verena Siow, managing director di Sap Indocina, ha ricordato durante il summit di ieri che l’economia digitale rappresenta ad oggi soltanto il sette per cento del prodotto interno lordo dell’Asean, ma un rapporto di Bain Capital prevede che tale settore potrebbe crescere nella regione sino a un fatturato complessivo di mille miliardi di dollari entro il 2025. John Hsu, responsabile dell’informazione per l’Asia-Pacifico di Hsbc, ha esortato i governi della regione a facilitare il libero flusso di dati transfrontaliero. “Abbiamo bisogno di un piano d’azione per l’integrazione digitale dell’Asean”, ha detto Hsu. Kajit Sukhum, ispettore generale del ministero per l’Economia digitale, ha posto invece l’accento sulle esigenze in materia di sicurezza informatica, e sottolineato il lavoro compiuto dai dieci paesi dell’Asean per l’istituzione di standard comuni tesi ad arginare minacce come gli attacchi informatici. (segue) (Fim)