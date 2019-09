Thailandia: Bangkok al centro dell’interlocuzione economica tra Asean, Ue e Cina (6)

- Bangkok ha anche coordinato in questi giorni i colloqui per l’accordo multilaterale di libero scambio Rcep, oggetto di discussioni ieri, in occasione del 18mo vertice tra i ministri economici dell’Asean e il ministero del Commercio cinese, ma anche di un incontro ad hoc che si è tenuto nella capitale thailandese domenica. I ministri dei 16 paesi che aderiscono al progetto, però, non sono riusciti a conseguire progressi significativi. Il ministro dell’Economia, del commercio e dell’industria del Giappone, Hiroshige Seko, ha dichiarato a margine dell’incontro che tra i suoi omologhi non sono emerse ulteriori aree di consenso. Tale annuncio complica l’obiettivo di giungere a un'intesa globale entro la fine di quest’anno, un obiettivo delineato in occasione dell’ultimo summit Asean, che si è tenuto a Bangkok lo scorso giugno. (segue) (Fim)