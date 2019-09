Thailandia: Bangkok al centro dell’interlocuzione economica tra Asean, Ue e Cina (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri partecipanti all’incontro di domenica hanno diffuso una dichiarazione congiunta, in cui hanno rinnovato l’impegno a fornire ai loro negoziatori le risorse e l’autorità necessarie a concludere i negoziati. La prossima sessione di colloqui di lavoro è in programma in Vietnam dal 19 al 27 settembre; i leader dei 16 paesi puntano a giungere a un annuncio in occasione del terzo summit Rcep, in programma a novembre. Il Rcep, una volta concretizzato, definirebbe un’area di libero scambio estesa a un terzo dell’economia globale; la storia dei negoziati, intrapresi nel 2013, è costellata però di scadenze mancate e di visioni apparentemente inconciliabili in merito all’effettiva portata dell’accordo. Al progetto del Rcep aderiscono, oltre ai dieci paesi dell’Asean, anche Australia, Cina, India, Giappone, Corea del Sud e Nuova Zelanda. Al momento i negoziati sono estesi a 18 aree, che includono l’abolizione delle tariffe su beni come i prodotti industriali, il commercio dei servizi, i diritti alla proprietà intellettuale, la cooperazione economica e tecnica, e una serie di questioni di carattere legale e istituzionale. (Fim)