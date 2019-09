Abruzzo: in Regione le best practies per l'ambiente del progetto "Joint secap"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nella sede della Regione Abruzzo a Pescara, presso l'assessorato all'Energia, si è tenuta la prima riunione operativa sui piani locali per i cambiamenti climatici nell'ambito del progetto "Joint secap", joint strategies for climate change adaptation in coastal areas, con sindaci e amministratori dei Comuni coinvolti. A presiederla l'assessore con delega all'Energia Nicola Campitelli, supportato dalla dirigente del Servizio energia, Iris Flacco. Il progetto in questione, che verrà presentato a fine mese come best practise dallo stesso assessore Campitelli, in Slovenia, nella prossima riunione dell'Are, l'assemblea delle Regioni d'Europa, punta a fare in modo che i governi locali che hanno già sviluppato strategie e piani locali per l'energia sostenibile, Paes, realizzino le necessarie sinergie territoriali in grado di rendere efficaci le politiche e le azioni di mitigazione e adattamento. Finanziato con oltre 2 milioni di euro, di cui circa 300 mila dovrebbero arrivare in Abruzzo, a valere sul programma Interreg Italia-Croazia, il progetto Joint Secap sarà coordinato dall'Università di Camerino e vedrà come partner Sdewes Centre, Irena-Istrian regional energy agency, il comune di San Benedetto del Tronto, la Regione Abruzzo, il Comune di Pescara, Primorje-Gorski Kotar County, County of Split-Dalmazia e Municipality of Vela Luka. (segue) (Ren)