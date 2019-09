Milano: in meno di un minuto smontano e rubano cruscotto di una Bmw, arrestati tre moldavi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In meno di un minuto smontano la plancia di una Bmw X6, ma vengono colti in flagranza dagli agenti della Mobile e vengono arrestati e ora si trovano alla casa circondariale San Vittore a Milano. È successo in via Brin, angolo via Spinola in zona Citylife, nel pomeriggio di sabato, quando tre moldavi, due 21enni e un 25enne, vengono notati dalla volante della Squadra anti borseggio, sesta sezione, mentre con un martelletto uno di loro spacca il vetro dell'auto e, dopo aver frantumato il vetro, si avvicinano anche gli altri due che, in meno di un minuto, smontano il cruscotto portando via anche il navigatore. Un furto che, sul mercato dei pezzi di ricambio rubati, al 90 per cento destinati all'estero, avrebbe fruttato circa 7.500 euro. In seguito alla perquisizione, addosso ai tre è stato trovato il martelletto, un avvitatore, un cacciavite a stella e arnesi atti allo scasso. (Rem)