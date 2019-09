Parlamento: Salvini, io alla guida del Copasir? L'ho letto sui giornali, non è nei miei pensieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ho letto sui giornali, non ci ho mai pensato onestamente. Leggo questo affascinante dibattito da giorni e conto di scoprire come va a finire. Non è nei miei pensieri": così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti al Senato, ha commentato le indiscrezioni di stampa che lo vedrebbero alla guida del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir).(Rin)