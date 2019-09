Sport: sabato in Darsena al via prima edizione Milano Women Rowing Cup (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manifestazione organizzata dalla SSD Sportivamente vuole anche essere una vetrina per sostenere la LILT sezione di Milano, Charity Partner dell'evento, per la prevenzione al tumore al seno. Per questo motivo tutte le atlete indosseranno il nastrino rosa come simbolo del loro sostegno e presso lo stand LILT nella Darsena sarà presente un dermatologo per parlare di prevenzione e corretta esposizione ai raggi solari in tutte le stagioni e dove sarà possibile fare un test per scoprire il proprio fototipo. La realizzazione di questa prima edizione della Milano Women Rowing Cup è stata possibile grazie al sostegno dell'Associazione Marinai D'Italia Gruppo Milano che ospiteranno le atlete nel dopo gara presso la prestigiosa sede in Darsena ed all'Associazione Crono Milano della Federazione italiana Cronometristi che garantirà il corretto svolgimento delle regate. "Voglio rivolgere un sentito in bocca al lupo alle atlete che si sfideranno in gara e un ringraziamento agli organizzatori di questa prima edizione della Milano Women Rowing Cup. Il canottaggio e Milano possono festeggiare un matrimonio di lunga data e anche questa manifestazione sarà una vetrina molto importante per il nostro territorio dove sport, cultura e turismo si mescolano dando vita ad emozioni che scaldano il cuore. Un evento al femminile dove grinta, tenacia e forza di volontà vinceranno sicuramente e non mancherà il divertimento...come sempre nello sport!", ha dichiarato il sottosegretario della Regione Lombardia con delega ai grandi eventi sportivi Antonio Rossi. (Com)