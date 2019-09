Sport: sabato in Darsena al via prima edizione Milano Women Rowing Cup

- Sabato 14 settembre dalle ore 16 alle 19.30 in Darsena si sfideranno in una regata sprint di 222 metri, nell'ambito della prima edizione della Milano Women Rowing Cup, 120 atlete provenienti dalle più prestigiose università europee e non solo: Oxford, Cambridge (UK), San Pietroburgo (Russia), Copenaghen (Danimarca), Università di Grenoble (Francia), Italia Old Stars, Canottieri Olona, Università Veneziane Cus Venezia, Canottieri Monate, CUS Torino, LUISS Roma, F 205 Milano tutte della categoria 8+ con timoniere, la barca regina del canottaggio. Con il Patrocinio del Comune di Milano, di Regione Lombardia, della Federazione Italiana Canottaggio, del CONI Comitato Lombardia, dalla Camera del Commercio Britannica per l'Italia, del Consorzio Ticino Villoresi e del CUSI Lombardia, la manifestazione si propone di diventare un appuntamento fisso nel palinsesto sportivo cittadino. "Come Amministrazione comunale – ha commentato Roberta Guaineri, assessore allo Sport del Comune di Milano – siamo molto orgogliosi di patrocinare questa manifestazione di respiro internazionale che per un intero fine settimana renderà la Darsena cornice di uno straordinario spettacolo sportivo: le giovani atlete che compongono i più blasonati equipaggi di canottaggio al mondo si sfideranno fino all'ultimo colpo di remo sulle acque del porto della nostra città, offrendo a cittadini e turisti un'esibizione unica e appassionante. Un appuntamento che oltre a veicolare i più alti valori dello sport è mirato anche a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della prevenzione per la salvaguardia della salute". (segue) (Com)