Torino: Politecnico-Ordine degli ingegneri, firmato accordo su formazione, stage e tirocini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Formazione, lavoro e radicamento sul territorio piemontese: sono i punti fondanti dell’accordo quadro firmato dal Politecnico di Torino e dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino. L’accordo rafforza la collaborazione tra le due realtà di riferimento dell’ambito ingegneristico in Piemonte: grazie alla condivisione di competenze specifiche, si punta al miglioramento reciproco tra formazione e possibilità di inserimento lavorativo per studenti dell’Ateneo e iscritti all’Albo. Il Politecnico metterà a disposizione degli iscritti all’Ordine conoscenze sviluppate nell’ambito della propria attività di ricerca che possono essere di interesse per il mondo professionale, e viceversa l’Ordine metterà a disposizione le competenze professionali che non sono normalmente presenti in ambito accademico. Un trasferimento di conoscenze specifiche e un supporto mirato: da una parte il Politecnico metterà in campo docenti per la progettazione dell’offerta formativa dell’Ordine, supporterà la creazione e l’organizzazione di Master tematici e contribuirà allo sviluppo di percorsi di preparazione all’Esame di Stato; dall’altra l’Ordine, in qualità di organo rappresentativo del mondo delle professioni, potrà essere consultato per l’aggiornamento dell’offerta formativa dell’Ateneo, proporre professionisti in possesso di idonee conoscenze, competenze e abilità didattiche per seminari e attività didattica esperienziale, e soprattutto attiverà stage, tirocini, attività di training professionale per l’inserimento nel mondo del lavoro o per il percorso universitario. (segue) (Rpi)