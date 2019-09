Scuola Roma: pronta nuova proroga fino al 31 dicembre per servizio mense

- Nuova proroga in arrivo per il servizio mensa delle scuole capitoline. In attesa dell'assegnazione del nuovo appalto - con la maxi gara che potrebbe cambiare i gestori del servizio che ogni giorno garantisce 145mila pasti - il dipartimento Scuola del Campidoglio è pronto a firmare una seconda proroga del servizio fino al 31 di dicembre. "Mancano solo alcuni passaggi, ma a breve sarà ufficiale", spiega l'assessore alla Scuola di Roma Capitale Laura Baldassarre a margine della seduta di una commissione capitolina questa mattina negli uffici dei gruppi di via del Tritone. Intanto contro il nuovo bando di gara i sindacati hanno annunciato lo sciopero il 16 e il 17 settembre, il giorno in cui dovrebbero ricominciare le scuole. La prima richiesta dei lavoratori delle mense scolastiche era quella della proroga del servizio. Le organizzazioni sindacali chiedevano anche il ritiro del bando che conterrebbe un serio rischio per i lavoratori. I sindacalisti ieri pomeriggio hanno incontrato l'assessore Baldassarre e la sindaca Virginia Raggi e ribadito le loro richieste. "Entro la fine della settimana rivedremo i sindacati - spiega Baldassarre - speriamo che si riesca ad evitare lo sciopero: la nostra intenzione è quella di tutelare i lavoratori con la clausola sociale". Nel frattempo, il 2 settembre, hanno già riaperto gli asili nido capitolini dove a garantire il servizio mensa attraverso il bando global service è Roma Multiservizi. Anche questo appalto è già stato prorogato fino al 31 di dicembre.(Xcol4)