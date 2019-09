Ue: Confagricoltura, Gentiloni agli Affari economici è riconoscimento per l'Italia

- “Un riconoscimento importante e adeguato al ruolo dell’Italia in ambito europeo”. Lo ha dichiarato il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti commentando la decisione annunciata oggi, a Bruxelles, dal presidente Von der Leyen di assegnare a Paolo Gentiloni il portafoglio per gli Affari economici e monetari. “Una nomina di assoluto rilievo – ha proseguito Giansanti - considerando che per la prima volta la responsabilità diretta in materia di Affari economici e monetari viene assegnata a un commissario designato dall’Italia. Paolo Gentiloni ha tutte le carte in regola per svolgere al meglio il compito che gli è stato affidato. Dalla nuova Commissione europea gli imprenditori agricoli italiani si attendono un deciso cambio di passo a favore della crescita, degli investimenti, dell’occupazione e delle innovazioni – prosegue il presidente di Confagricoltura - In quest’ottica, va valorizzato al meglio il ruolo delle imprese agricole in termini economici e di settore produttore di beni pubblici per la sostenibilità ambientale e la protezione delle risorse naturali”. Obiettivi che vedranno impegnato in particolare il neo commissario all’Agricoltura, il polacco Janusz Wojciechowski, al quale il presidente Giansanti ha rinnovato la disponibilità a instaurare un dialogo per il settore primario italiano ed europeo. “Vista la situazione in atto sui mercati internazionali – ha concluso Giansanti – è positiva la decisione di affidare al commissario uscente per l’Agricoltura, Phil Hogan, il portafoglio per il commercio. Saprà senz’altro migliorare i risultati ottenuti dalla Ue che, grazie anche al Made in Italy, è già il primo esportatore al mondo di prodotti agroalimentari”. (Ren)