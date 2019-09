Ue: Martina (Pd), buon lavoro a Paolo Gentiloni

- L'ex segretario del Partito democratico, Maurizio Martina, parla su Twitter di "una buona notizia per l’Europa e per l'Italia. Buon lavoro a Paolo Gentiloni". Il parlamentare dem commenta così la nomina dell'ex premier quale commissario per gli Affari economici e monetari dell'esecutivo comunitario.(Rin)