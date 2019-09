Ucraina: premier Honcharuk, deputati chiamati a votare leggi per migliorare clima imprenditoriale

- Il parlamento ucraino in questa settimana dovrà prendere in esame diversi progetti di legge che mirano a migliorare il clima imprenditoriale nel paese. Lo ha rivelato il primo ministro ucraino Oleksiy Honcharuk, scrivendo sulla propria pagina Facebook. Il premier ha menzionato in particolare una bozza di legge per ridurre la pressione fiscale sugli imprenditori. “I deputati dovranno prendere in considerazione alcuni provvedimenti importanti per il paese, inclusi quelli relativi alla sfera economica. Il successo delle riforme annunciate dalla nostra squadra e il miglioramento del clima imprenditoriale in Ucraina dipenderanno dalla loro approvazione”, ha spiegato Honcharuk. (Res)