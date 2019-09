Ue: Pd Campidoglio, nomina Gentiloni è motivo di orgoglio per Roma

- "La nomina di Paolo Gentiloni a commissario agli Affari economici e monetari nel nuovo esecutivo dell'Unione europea è un motivo d'orgoglio per Roma”. Così in una nota il gruppo del capitolino del Pd. “Avere un rappresentante italiano in una delle postazioni più importanti della squadra guidata da Ursula von der Leyen gratifica il ruolo dell'Italia – prosegue la nota – e rende merito alla professionalità e alla preparazione di Paolo Gentiloni che a Roma abbiamo avuto l'onore di conoscere negli anni in cui ha profuso il suo impegno per la città. Questa nomina restituisce all'Italia una funzione di prim'ordine nella costruzione di una nuova Europa ".(Com)