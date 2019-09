Angola: dal 18 al 22 settembre prima edizione della Biennale di Luanda

- L’Angola accoglierà dal 18 al 22 settembre 2019 la prima edizione del Forum panafricano per la cultura della pace (Biennale di Luanda) che riunirà 16 paesi africani e circa 600 partecipanti internazionali. L’evento, realizzato in collaborazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco), mira a promuovere una vera e propria cultura della pace attraverso la creazione di un movimento panafricano che sostenga contemporaneamente l’unità africana e la diversità culturale, rivolgendo un’attenzione particolare ai giovani, alle donne e ai bambini. La Biennale, si legge in un comunicato dell’ambasciata d’Angola in Italia, avrà luogo in quattro zone diverse di Luanda: Fortaleza Sao Miguel, Memorial Antonio Agostinho Neto, Marginal de Luanda e Centro de Convencoes Talatona. Il programma prevede lo svolgimento di quattro macroeventi: il primo, Forum delle idee e della gioventù, mirerà a sollecitare nuove soluzioni per le maggiori crisi del paese riflettendo, allo stesso tempo, sul futuro dell’Africa; il secondo, Festival delle culture, promuoverà la diversità culturale e la resistenza alla violenza nei paesi africani e della diaspora. (segue) (Com)