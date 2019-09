I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Egitto: ministro Irrigazione, scarsità risorse idriche rischia di aumentare fenomeno migratorio - La scarsità di risorse idriche potrebbe produrre un aumento delle migrazioni dall’Egitto. Lo ha dichiarato il ministro egiziano per l’Irrigazione e le Risorse idriche, Mohamed Abdul-Atty, intervenendo alla conferenza regionale organizzata al Cairo dalla Fao e incentrata sulla capacità tecnica di adattamento ai cambiamenti climatici nel settore agricolo dei paesi del Medio Oriente e Nord Africa. Secondo il ministro un deficit del 2 per centro nella quota idrica dell’Egitto metterebbe a serio rischio il futuro di almeno 200.000 agricoltori, aumentando in questo il fenomeno delle migrazioni. "Il 95 per cento del territorio egiziano è desertico e ciò che rende il paese sensibile a progetti o attività non coordinate sul Nilo", ha continuato il ministro. "Speriamo di raggiungere un accordo sull'adempimento della Grande diga della rinascita (Gerd) che ha richiesto molto tempo", ha aggiunto. (segue) (Res)