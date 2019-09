I fatti del giorno - Medio Oriente

- Iran: giovane iraniana muore dopo essersi immolata contro divieto ingresso donne negli stadi - Sahar Khodayari, la 29enne iraniana che nei giorni scorsi si era data fuoco davanti ad un tribunale di Teheran per protestare contro il divieto di ingresso delle donne negli stadi, è deceduta questa notte in ospedale della capitale dell’Iran a seguito delle ustioni riportate. Ad annunciarlo sul suo profilo Twitter ufficiale è la squadra di calcio Esteghlal di cui la giovane era tifosa. “La nostra cara Sahar si è immolata, dopo che è stata condannata a 6 mesi di carcere per essersi recata allo stadio per seguire la sua Esteghlal. Ci ha sostenuto il divieto imposto dalla politica. Cosa possiamo fare noi per sostenerla? Assolutamente nulla”, si legge nel messaggio. Lo scorso marzo la Khodayari era stata fermata dalla polizia iraniana per essersi introdotta vestita da uomo nello stadio di Teheran per poter seguire la partita tra dell’Esteghlal. Nei giorni scorsi la giovane si era immolata davanti ad una sede del tribunale di Teheran dopo aver appreso della sua condanna a sei mesi carcere. (segue) (Res)