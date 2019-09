I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

- Armenia-Libano: parlamento di Erevan ratifica accordo cooperazione militare - Il parlamento armeno ha approvato la ratifica di un accordo per la cooperazione con il Libano in ambito militare. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”, aggiungendo che la proposta era stata precedentemente avanzata dall’esecutivo di Erevan. Stando alle informazioni diffuse, il viceministro della Difesa armeno, Gabriel Balayan, ha sottolineato la necessità di ratificare l’intesa al più presto dal momento che i rapporti con il Libano presentano “ottime prospettive per un rafforzamento della cooperazione nel prossimo futuro”. (segue) (Res)