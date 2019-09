I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Hezbollah ribadisce sostegno a Iran contro Stati Uniti e Israele - Hezbollah resterà sempre al fianco dell’Iran contro Stati Uniti e Israele. Lo ha dichiarato il leader del movimento sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, intervenendo ieri ad una cerimonia per commemorare in occasione del Moharram, il periodo di dieci giorni che ricorda l’uccisione del terzo imam sciita Hussein. “Sanzioni, povertà e fame non ostacoleranno la determinazione di Hezbollah”, ha dichiarato Nasrallah rivolgendosi al premier israeliano Benjamin Netanyahu e al presidente statunitense Donald Trump. Il leader sciita ha dichiarato che la guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei, è il “leader del fronte Hezbollah” e la Repubblica islamica dell’Iran rappresenta “il centro di questo di questo fronte” contro cui si scagliano gli Stati Uniti. (segue) (Res)