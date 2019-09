I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: drone armato colpisce deposito Pmu sunnite nell’Anbar - Un deposito di armi delle unità sunnite della Mobilitazione popolare irachena è stato colpito da un drone armato nel distretto di Hit, nella provincia occidentale di Anbar. Lo ha riferito al sito web informativo "Alsumaria News" un alto esponente del governo locale della provincia di Anbar, secondo cui il velivolo senza pilota è riuscito a lanciare un missile contro il deposito di armi prima di essere abbattuto dai combattenti delle Pmu. La fonte citata da “Alsumaria News” ha voluto precisare che ad oggi le Pmu sunnite non hanno in dotazione armi pesanti, ma solo medie e leggere. Lo scorso 26 agosto le Pmu hanno apertamente accusato Israele del raid aereo condotto il giorno prima da velivoli senza pilota a circa 15 chilometri dal confine siriano nella provincia a maggioranza sunnita di Anbar, nell’Iraq occidentale. Nel raid ha perso la vita il comandante Kazem Ali Mohsen, noto con il nome di Abu Ali al Dabi, ufficiale di supporto delle Brigate Hezbollah nell'Iraq occidentale. L'episodio giunge dopo una serie di misteriose esplosioni in vari depositi di armi appartenenti alle Pmu sciite appoggiate dall’Iran. (Res)