I fatti del giorno - Asia

- Corea del Nord: Pyongyang effettua nuovo lancio di proiettili balistici - La Corea del Nord ha lanciato questa mattina almeno due proiettili balistici non identificati da un sito nell’entroterra del paese in direzione del Mar del Giappone, verso est. Lo hanno reso noto le Forze armate sudcoreane. Secondo lo stato maggiore congiunto delle Forze armate sudcoreane, i due proiettili sono stati lanciati dalla provincia di Pyongan Meridionale, nella parte centrale della Corea del Nord. Il ministero della Difesa giapponese non ha rilevato alcuna minaccia immediata per la sicurezza del Giappone. Il nuovo lancio giunge mentre aumentano le speculazioni riguardo lo sviluppo, da parte di Pyongyang, di nuovi missili balistici in grado di sfruttare le vulnerabilità dell’apparato di difesa missilistica statunitense, in difficoltà nelle intercettazioni tra i 30 e i 50 chilometri di altitudine. I lanci seguono anche di un giorno l’apertura di Pyongyang al riavvio dei colloqui sulla denuclearizzazione con gli Stati Uniti. (segue) (Res)