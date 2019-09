I fatti del giorno - Asia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: Huawei pronta al lancio del primo smartphone “Google-free” - Huawei Technologies intende commercializzare il primo smartphone dotato di sistema operativo proprietario già nella primavera del 2020, in risposta agli ostacoli all’accesso a prodotti e servizi del colosso statunitense Google causati dal regime sanzionatorio Usa. Se ad Huawei continueranno ad essere preclusi i servizi di Google, l’azienda introdurrà una versione per smartphone del suo sistema operativo HarmonyOs con il modello di punta P40, che verrà annunciato il prossimo marzo. Lo ha dichiarato Yu Chengdong, direttore della divisione consumer business di Huawei, in occasione dell’expo Ifa 2019 di Berlino. L’accesso di Huawei al sistema operativo Android di Google è in dubbio da quando il colosso cinese dell’elettronica per le comunicazioni è stato inserito nella lista nera del dipartimento del Commercio Usa. (Res)