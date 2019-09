Libia-Usa: ambasciatore Norland, “Stati Uniti sostengono compagnia petrolifera Noc”

- L’ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, ha ribadito il proprio sostegno alla National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera statale libica. In un incontro tenuto a Tunisi con il presidente della Noc, Mustafa Sanallah, il diplomatico Usa ha “affermato il supporto degli Stati Uniti alla Noc, che deve essere neutrale, sicura e rifornita per assicurare il suo servizi vitale a tutti i libici”. In un messaggio su Twitter, l’ambasciatore ha detto che “le risorse petrolifere della Libia devono rimanere una esclusiva competenza della Noc”. La compagnia libica ha recentemente lamentato una mancanza di risorse fornite dal Governo di accordo nazionale (Gna) con sede a Tripoli e alcuni tentativi da parte dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di Bengasi di utilizzare le sue strutture per scopi militari. (Lit)