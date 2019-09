I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Maduro riunisce Consiglio di difesa militare, al via da oggi esercitazioni al confine con la Colombia - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha riunito ieri il Consiglio di difesa militare e ha confermato l’avvio di esercitazioni militari al confine con la Colombia dal 10 al 28 settembre. In un discorso trasmesso alla televisione di stato, Maduro ha parlato della necessità di “proteggere” il Venezuela dalla “escalation di minacce” che arrivano dal governo colombiano e da una presunta cospirazione per “attaccare obiettivi civili e militari” nel paese. Il capo dello stato si è inoltre detto in possesso di prove che dimostrano “come il governo di Ivan Duque sta cercando di fare insediare un autoproclamato come capo del governo”. Il riferimento è al presidente dell’Assemblea nazionale e autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò. (segue) (Res)