I fatti del giorno - America Latina (3)

- Messico-Usa: ministro Esteri Ebrard, non accetteremo accordo su terzo paese sicuro - Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ha ribadito che il Messico non acconsentirà a diventare “terzo paese sicuro” per i richiedenti asilo. “Il Messico non è e non accetterà di diventare terzo paese sicuro. In questo senso abbiamo un mandato del presidente della repubblica e il consenso in Senato di tutte le forze politiche. Non lo accetteremo”, ha scritto il ministro sul suo account Twitter. Le parole di Ebrard arrivano in risposta alle recenti dichiarazioni del commissario Usa per le dogane e la protezione dei confini (Cbp), Mark Morgan, che durante un briefing alla Casa Bianca ha parlato della possibilità di raggiungere con il Messico un accordo simile a quello messo a punto con le autorità del Guatemala; accordo che impegna infatti il Guatemala, in qualità di terzo paese sicuro, a concedere l'asilo ai richiedenti in transito verso gli Usa impedendo quindi a questi ultimi di inoltrare la loro richiesta di protezione negli Stati Uniti. (segue) (Res)