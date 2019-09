I fatti del giorno - America Latina (4)

- Messico-Usa: oggi incontro tra vicepresidente Pence e ministro Esteri Ebrard - Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, e il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard di vedranno oggi - martedì 10 - per fare il punto sulla situazione dei flussi migratori a tre mesi dalla firma di un accordo che ha permesso di scongiurare una pesante tornata di sanzioni commerciali al paese latino. "Novanta giorni fa il Messico ha deciso di intensificare i suoi sforzi per fermare la migrazione illegale negli Stati Uniti. Domani ci riuniamo con funzionari del governo messicano per parlare dei loro sforzi recenti e analizzare i modi con cui possiamo continuare a proteggere la frontiera", ha scritto Pence in un messaggio pubblicato ieri sul proprio profilo Twitter. "C'è ancora del lavoro da fare!", ha aggiunto il vicepresidente Usa. (segue) (Res)