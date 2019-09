I fatti del giorno - America Latina (5)

- Ue-Cuba: Mogherini, illegale applicazione extraterritoriale Helms-Burton - L'Unione europea ha ribadito costantemente la sua posizione, ritenendo illegale l'applicazione extraterritoriale di misure come la legge Helms-Burton. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, rispondendo a una domanda nella conferenza stampa dopo la seconda riunione del Consiglio congiunto Ue-Cuba. "L'abbiamo chiarito all'amministrazione degli Stati Uniti nei mesi e negli anni e ora stiamo mettendo in atto misure dell'Unione europea per cercare di avere una protezione efficace degli investimenti europei e della presenza economica qui a Cuba", ha spiegato. Mogherini ha ricordato che l'Unione europea ha introdotto una misura legislativa, lo Statuto di blocco, che garantisce e crea protezione giuridica per le imprese europee in relazione all'impatto dell'applicazione extraterritoriale delle misure statunitensi. "Lo stiamo mettendo in atto", ha detto. "Ci coordiniamo costantemente con le piccole, medie, ma anche grandi imprese europee qui a Cuba, con gli Stati membri, perché anche i governi nazionali hanno un ruolo da svolgere, e ovviamente tutte le istituzioni europee per assicurarsi che questa protezione che mettiamo in atto continuerà ad essere efficace", ha concluso. (Res)