Croazia: stampa locale, rappresentante serbo Pupovac potrebbe uscire dalla maggioranza (2)

- Nelle settimane precedenti, Pupovac ha detto che "i rapporti tra la Croazia e la Serbia sono negli ultimi anni in peggioramento, soprattutto a causa delle posizioni contrastanti sull'operazione militare Tempesta (Oluja) del 1995". Pupovac ha detto che "i rapporti sono in peggioramento già dal 2011" visto che "non esistono cambiamenti nelle posizioni riguardo all'operazione Tempesta e un altro problema serio è dato dall'assenza di condanne per crimini di guerra perpetrati durante l'operazione ai danni della popolazione serba in Croazia". Pupovac ha affermato inoltre che "non ci sono sforzi per risolvere le questioni aperte tra i due paesi". (segue) (Zac)