Croazia: stampa locale, rappresentante serbo Pupovac potrebbe uscire dalla maggioranza (3)

- L'operazione Tempesta, iniziata il quattro agosto del 1995, è stata condotta dall'esercito croato sul territorio della cosiddetta regione autonoma serba di Krajina. Secondo le stime internazionali, l'operazione ha causato la fuga di almeno 150 mila serbi. L'associazione dei veterani di guerra Hvidra ha chiesto in seguito le dimissioni di Pupovac dall'incarico parlamentare. Plenkovic ha affermato in seguito di avere "parlato con Pupovac e intendo parlarci ancora". Plenkovic ha a ogni modo respinto le tesi di Pupovac, affermando che "la Croazia costruisce una politica di inclusione di tutte le minoranze nazionali nella vita politica e sociale e per questo abbiamo insistito affinché la maggioranza parlamentare comprenda anche gli esponenti delle minoranze, il che include anche la minoranza serba". (Zac)