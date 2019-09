Africa: oggi ad Addis Abeba firma accordo per trasferimento in Ruanda di 500 rifugiati dalla Libia

- È prevista per oggi ad Addis Abeba la firma di un accordo per il trasferimento in Ruanda di 500 rifugiati africani provenienti dalla Libia. L'accordo, riferisce il quotidiano ruandese “The New Times”, sarà firmato tra il governo di Kigali, l'Unione africana e l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e fa seguito all'impegno preso nel 2017 dal governo del Ruanda per ospitare i rifugiati africani intrappolati in Libia. Il protocollo d'intesa stabilirà, tra gli altri obiettivi, i termini e le condizioni di lavoro per consentire Meccanismo di transito di emergenza (Etm) in Ruanda, al fine di garantire un percorso sicuro per rifugiati, richiedenti asilo e altre persone bisognose di protezione che sono attualmente intrappolate in Libia o che affrontano gravi rischi di protezione. Secondo i dettagli della bozza del protocollo d'intesa, il meccanismo consentirà il trasferimento in qualsiasi momento di un numero massimo di 500 rifugiati, il cui primo scaglione sarà in Ruanda già nelle “prossime settimane”. Al loro arrivo, i rifugiati saranno sistemati nel centro di accoglienza di Gashora, nel distretto di Bugesera, che sarà gestito dal ministero incaricato della Gestione delle emergenze in coordinamento con l'Unhcr che finanzierà completamente le operazioni dell'Etm. (segue) (Res)