Africa: oggi ad Addis Abeba firma accordo per trasferimento in Ruanda di 500 rifugiati dalla Libia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le persone idonee a beneficiare del meccanismo vi sono rifugiati riconosciuti dall'Unhcr, richiedenti asilo registrati presso l'Alto commissariato, bambini e giovani a rischio registrati come rifugiati, nonché coniugi e figli di richiedenti asilo e rifugiati. Secondo l'accordo provvisorio, il meccanismo è istituito per ospitare temporaneamente gli sfollati per il loro soggiorno in Ruanda, mentre vengono identificate soluzioni durature, tra cui il rimpatrio e il reinsediamento. La durata del soggiorno degli sfollati sarà soggetta alle discussioni in corso tra il governo e l'Unhcr. Altri aspetti del progetto di protocollo d'intesa includono i diritti dei rifugiati come l'accesso alle cure mediche, alla scuola e al lavoro. I rifugiati beneficeranno inoltre di progetti per conferire loro capacità di generare reddito. L’accordo odierno segue un lungo processo durato mesi dopo l'impegno del governo di Kigali annunciato nel novembre 2017. (segue) (Res)