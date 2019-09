Africa: oggi ad Addis Abeba firma accordo per trasferimento in Ruanda di 500 rifugiati dalla Libia (3)

- All'inizio di aprile una delegazione dell'Unione africana e dell'Unhcr ha fatto visita a Kigali per avviare dei colloqui con il governo, l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) durante i quali è emerso come l'evacuazione dei rifugiati dalla Libia fosse una necessità urgente e come fosse necessario istituire un meccanismo di transito di emergenza come quello già esistente in Niger o in Romania. Il mese seguente, a maggio, il governo di Lusaka ha confermato la propria disponibilità ad accogliere i rifugiati, mentre nel mese di luglio, il governo ruandese e i suoi partner hanno intrapreso una missione congiunta per visitare un meccanismo simile in Niger per capire come ha gestito i rifugiati trasferiti dalla Libia, la loro gestione nei campi e il reinsediamento nei paesi occidentali. Le Nazioni Unite stimano che quasi 5 mila persone siano detenute in Libia, di cui circa il 70 per cento sono rifugiati e richiedenti asilo, la maggior parte dei quali sottoposti a diverse forme di abuso. (Res)