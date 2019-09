Partecipate Roma: Ugl, bene incontro con Raggi “presto confronti su Roma Metropolitane e Multiservizi"

- Un incontro sul tema delle società partecipate si è tenuto nel pomeriggio di ieri in Campidoglio, tra la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il segretario del sindacato Ugl di Roma e provincia Ermenegildo Rossi. Rossi chiarisce di aver “sottoposto alla sindaca le nostre preoccupazioni e le nostre iniziative” e di averle “proposto di lavorare con coerenza e sistematicità” nell’ambito del tavolo Fabbrica Roma. “Abbiamo accolto con favore l’intenzione manifestata nel corso della riunione dalla sindaca di dare seguito allo spirito fondante di Fabbrica Roma – spiega Rossi in una nota –, partendo già da questa settimana con la convocazione di un confronto sulle questioni legate a Roma Metropolitane, mense scolastiche e Roma Multiservizi, per proseguire poi via via con ogni tema relativo alle altre società partecipate”. “Parteciperemo con entusiasmo e convinzione ad ogni occasione di confronto - conclude Rossi -, certi come siamo che lo spirito di Fabbrica Roma, ovvero un confronto continuo e concreto con le organizzazioni sindacali, possa rappresentare un ingrediente assolutamente fondamentale nel necessario percorso di rilancio di Roma Capitale, a cui tutti auspichiamo ed intendiamo partecipare”. (segue) (Com)