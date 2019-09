Partecipate Roma: Ugl, bene incontro con Raggi “presto confronti su Roma Metropolitane e Multiservizi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’incontro di ieri hanno preso parte anche il dirigente sindacale Ugl Franco Silvani, il direttore generale di Roma Capitale Franco Giampaoletti, l’assessore al Personale Antonio De Santis e l’assessore alle Politiche sociali Laura Baldassarre, nonché i rappresentati delle altre organizzazioni confederali. ”Abbiamo il dovere di rendere operativo e dinamico quell’accordo (Fabbrica Roma, ndr), che da molto tempo non ha avuto occasioni di sviluppo, ed utilizzarlo per costruire soluzioni condivise, così come abbiamo previsto nelle more dell’accordo stesso. La direzione da intraprendere è chiara – conclude Rossi – dobbiamo affrontare congiuntamente, amministrazione e sindacato, le diverse situazioni, critiche come produttive, che di volta in volta si determinano nell’ambito di Roma Capitale, per stabilire strategie comuni ed individuare soluzioni di merito, che possano salvaguardare gli interessi e la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici di Roma Capitale, insieme alla cittadinanza tutta”. (Com)