Iraq-Russia: viceministro Saleh, visita Lavrov a Baghdad prevista per 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della diplomazia russa, Sergej Lavrov, si recherà in visita ufficiale in Iraq il prossimo 7 ottobre. Lo ha annunciato oggi il viceministro degli Esteri di Baghdad, Muayed Saleh. “Il viaggio avrà sicuramente luogo nel corso delle prime due settimane di ottobre: i preparativi sono ancora in corso ma ci aspettiamo che la visita venga organizzata per il 7 ottobre”, ha detto, aggiungendo che nel quadro degli incontri in agenda potrebbero essere firmati alcuni accordi e documenti bilaterali. (Irb)