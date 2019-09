Polonia: ministro Esteri spinge per apertura negoziati adesione Ue per Albania e Nord Macedonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia auspica un rapido inizio dei negoziati per l'entrata di Albania e Macedonia del Nord nell'Unione europea. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri polacco Jacek Czaputowicz al termine dell'incontro con l'omologo albanese Gent Cakaj, dedicato proprio al tema dell'entrata di Tirana nella Ue. "Contiamo che la decisione positiva dell'Ue sull'apertura dei negoziati arrivi già a ottobre", ha affermato Czaputowicz. "La Polonia sostiene l'entrata in Europa di tutti i paesi dei Balcani occidentali ma in particolar modo di Albania e Macedonia del Nord che hanno fatto i maggiori passi avanti per rispettare i criteri per l'entrata nell'Ue", ha aggiunto. Il capo della diplomazia di Varsavia ha poi annunciato che il 12 settembre a Praga si riuniranno i paesi del gruppo Visegrad (V4) e i paesi dei Balcani occidentali nell'ottica di velocizzare il processo di integrazione europea. Czaputowicz ha anche ricordato il recente Forum sui Balcani occidentali svoltosi a Poznan in Polonia dove sono stati stanziati fondi a favore delle connessioni digitali e infrastrutturali tra Ue e i paesi dell'area: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Macedonia del Nord, Montenegro. (Vap)