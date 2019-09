Egitto: governo punta a una crescita del 18 per cento nel settore It

- L’Egitto punta a una crescita del 18 per cento nel settore della Tecnologia dell’informazione (It) nell’anno fiscale in corso (2019/2020), rispetto al 16 per cento del precedente esercizio (2018/2019). Lo ha detto il ministro egiziano delle Telecomunicazioni, Amr Talaat, secondo quanto si legge in una dichiarazione pubblicata sulla pagina Facebook del governo. Il contributo di questo settore al Prodotto interno lordo (Pil) del paese è salito al 4 per cento nell’esercizio in corso rispetto al 3,2 per cento dell’anno precedente. "Questo apporto è destinato a raggiungere l'8-9 per cento nei prossimi tre anni", ha dichiarato Talaat. "Le esportazioni egiziane di servizi digitali sono aumentate a 3,6 miliardi di dollari nell'esercizio in corso dai 3,2 miliardi di dollari nel precedente anno fiscale", ha poi aggiunto l’esponente del governo del Cairo. (Cae)