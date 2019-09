Afghanistan: Russia, speriamo che dialogo Usa-talebani possa proseguire

- La Federazione Russa si augura che il dialogo tra gli Stati Uniti e il movimento dei talebani sia stato sospeso temporaneamente, e che non sia “morto” come affermato dal presidente Donald Trump. Lo ha dichiarato oggi all’agenzia di stampa “Sputnik” il direttore del secondo dipartimento per l’Asia del ministero degli Esteri russo, Zamir Kabulov. “La sospensione delle consultazioni non ci fa certo piacere, ma speriamo che si tratti solo di una misura temporanea: il raggiungimento di un accordo sarebbe un passo importante verso la risoluzione della crisi attualmente in corso in Afghanistan”, ha detto Kabulov. (Rum)