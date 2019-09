Hong Kong: polizia smentisce voci su "incidente" mortale del 31 agosto

- La polizia di Hong Kong, rappresentata da Yu Hoi-kwan, sovrintendente della Sezione di pubbliche relazioni, in una conferenza stampa che si è tenuta oggi, ha smentito le voci circolate online su un incidente mortale che si sarebbe verificato il 31 agosto scorso. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". "La stazione di polizia di Mong Kok non ha ricevuto alcun rapporto e l'unità delle persone scomparse non ha ricevuto alcun rapporto in relazione all'incidente", ha dichiarato Yu, condannando fermamente la diffusione di voci inesatte al fine di "dividere la società". Yu ha riferito che 53 persone sono state arrestate alla stazione Mtr Prince Edward nella notte del 31 agosto, tra cui sette persone che dovevano essere mandate in ospedale per cure: "In vista della minaccia alla sicurezza rappresentata da un gran numero di manifestanti che bloccavano le strade e urlavano vicino alla stazione, i feriti e i paramedici furono trasferiti alla vicina stazione di Lai Chi Kok su un treno speciale organizzato dall'Mtr, e poi inviati a due ospedali da ambulanze". Andy Kung, responsabile dell'Autorità ospedaliera, ha riferito che 46 persone sono rimaste ferite e inviate negli ospedali il 31 agosto, tra cui 35 uomini e 11 donne. Tutti sono stati successivamente dimessi. (segue) (Cip)