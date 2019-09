Sudafrica: Moody’s, economia crescerà dello 0,7 per cento nel 2019

- La società di rating Moody’s ha ulteriormente ridotto le sue previsioni di crescita economica per il Sudafrica allo 0,7 per cento nel 2019 rispetto all'1 per cento stimato nel mese di giugno. È quanto dichiarato oggi dal managing director di Moody’s per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa, Antonello Aquino, parlando nel corso di una conferenza sul credito a Johannesburg. A causare la revisione la ribasso, ha aggiunto, è stato il rallentamento della crescita a livello globale e regionale che avrà un impatto negativo sulle entrate fiscali del governo e danneggererà la crescita dell’economia del Sudafrica. Per quanto riguarda il 2020, Moody’s stima una crescita dell’1,5 per cento. Secondo gli ultimi dtai pubblicati la scorsa settimana dall'Ufficio nazionale di statistica del Sudafrica (StatsSA), l'economia del paese è cresciuta del 3,1 per cento nel secondo trimestre di quest'anno rispetto ai tre mesi precedenti. Secondo le stime, la crescita del prodotto interno lordo (Pil) su base annua è stata pari allo 0,9 per cento, in leggero aumento rispetto alla precedente rilevazione. La crescita del secondo trimestre è stata la più alta dal quarto trimestre del 2017, superando le stime degli economisti che avevano previsto sul periodo considerato una crescita pari al 2,4 per cento. (Res)